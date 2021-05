Amici 20, Deddy e la finale: «Quello scherzo di Maria De Filippi... Avevo preparato la valigia»

Deddy dopo la finale di “Amici” è stato ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin. Una nuova vita per il cantante Deddy che ha realizzato il suo sogno: “Il momento più bello – ha raccontato - è stato quando ho preso la felpa della finale. Maria De Filippi però mi ha fatto uno scherzo…”.

Deddy infatti ha conquistato la finale di “Amici 20”, poi vinto da Giulia Stabile, ma all’inizio, grazie a Maria De Filippi, pensava di dover tornare a casa: “Il momento più bello – ha raccontato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” - è stato quando ho preso la felpa della finale. Mi ero preparato le valige per andare via e invece no, Maria mi ha fatto uno scherzo. E’ stato un momento stupendo, emozionante”.

Durante il talent Deddy è stato molto vicino alla ballerina Rosa Di Grazia: “Lei ha fatto si che il mio percorso fosse molto più bello e leggero. Nella casetta ero rimasto solo e lei mi ha dato tutto l’appoggio. Mi aiutato molte volte, come penso di aver fatto io con lei”.

Deddy intanto vive il suo meritato successo: “Quando arrivi in hotel e sei da solo ti chiedi se quello che ti è successo è vero o meno. Adesso sto firmando le copie del mio disco, la cosa più bella che mi dicono i fan è che sono un esempio, che ho seguito il mio sogno e l’ho raggiunto”.

