Sanremo, Amadeus a Domenica In rivela: «Sarà il mio ultimo festival»

«Noi ci vediamo a Sanremo perché se non ci sei tu in prima fila per me non è festival. Poi la domenica, siccome è il mio ultimo festival e non sono mai passato da te la domenica, dopo la serata finale verrò a salutarti nella Domenica In dopo il festival». Amadeus fa irruzione a sorpresa a 'Domenica In', subito dopo aver annunciato al Tg1 i 27 Big in gara a Sanremo 2024 e ribadisce che il quinto festival consecutivo sarà il suo ultimo, anche se i rumors dicono che è molto corteggiato per una prosecuzione alla guida della kermesse.

Sanremo

A chi si preoccupa che l'orario del festival possa dilatarsi troppo con 30 Big in gara, Amadeus rassicura: «Spero vi piacciono i cantanti e poi vorrei tranquillizzare chi è preoccupato per la fine delle serate troppo tardi con 30 cantanti.

L'orario non verrà prolungato perché io non ho superospiti: i miei superospiti sono i cantanti in gara». Mara Venier chiede lumi su Maninni, l'unico che non conosce e Amadeus spiega: «Io amo scoprire dei giovani e portarli al festival. L'anno scorso lui era tra i giovani, così come Big Mama. Poi quest'anno li ho seguiti, ho ascoltato le canzoni che mi hanno proposto, mi sono piaciute e quindi sono direttamente tra i Big», sottolinea. Mara chiede se il figlio José lo consiglia sui cantanti più giovani: «Certo che mi consiglia, ascoltiamo molta musica insieme. E chiaramente lui e mia moglie sono i primi a sentire i brani», racconta per poi concludere: «Sarà una grande festa e siete tutti invitati».

Sanremo 2024, Mahmood insegue il tris: per i bookie è sfida aperta con i Negramaro e Annalisa

Dopo l’annuncio dei 27 “big” in gara da parte di Amadeus, cresce l’attesa per Sanremo 2024, 74esima edizione del Festival. Torna in gara Mahmood, e secondo gli esperti di William Hill il vincitore delle edizioni 2019 e 2022 (in coppia con Blanco) è tra i favoriti per il successo finale: il “tris”, infatti, vale 4 volte la posta. Quota identica per i Negramaro, in un testa a testa che vede in piena corsa anche Annalisa, proposta a 5. Tanta curiosità anche per la prima partecipazione a Sanremo di Alessandra Amoroso, quotata a 6 volte la posta, alla pari di Angelina Mango ed Emma Marrone. Leggermente attardato Mr. Rain: classificatosi terzo nella passata edizione, viene ora proposto a 8, insieme ai The Kolors e Il Volo.