Temptation Vip, Marcuzzi in onda in pigiama: «Colpa di una situazione assurda»

Temptation Island Vip 2: le schede delle sei coppie che vedremo da lunedì su canale 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Ad annunciarlo è stata la stessa presentatrice tv al Settimanale Chi., le parole della Marcuzzi.Non solo, la presentatrice ha anche ammesso di esser entrata in empatia con un concorrente del reality. «Ho abbracciato un concorrente perché ho capito che aveva bisogno di una spalla - ha detto - C’è stato subito un falò rovente e un colpo di scena incredibile che non si può assolutamente rivelare».Il nome della persona a cui fa riferimento la Marcuzzi non è stato rivelato e si attende solo l'inizio di Temptation Island Vip in programma da lunedì 9 settembre.