Alessia Marcuzzi lascia l'Isola dei Famosi, ecco chi la sostituirà. I rumors di un addio al reality si rincorrevano da giorni, oggi è arrivata l'ufficialità da Mediaset. Nononstante fosse stata annunciata alla presentazione dei palinsesti Alessia Marcuzzi non condurrà più l'Isola dei Famosi.

A lanciare la bomba nei giorni scorsi è stato il sito di Dagospia, oggi l'ufficialità attraverso una nota Mediaset che annuncia: «Alessia Marcuzzi, in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi 2020». E' caccia dunque al nuovo nome. In pole position ci sarebbe Ilary Blasi che dopo EuroGames e la decisione di non condurre la nuova edizione del Grande fratello Vip 2020 al momento non ha programmi in vista. La suggestione Simona Ventura è da scartare, la conduttrice su Twitter ha sottolineato «Se non si fosse capito lavoro in RAI e ho altro a cui pensare. Buon lavoro a chiunque lo condurrà! E’ un bellissimo programma». L'Isola dovrebbe andare in onda ad aprile al termine del Grande Fratello Vip.

Sono alle porte per Alessia Marcuzzi nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale delle “Le Iene” (in onda da febbraio su Italia 1).



Ahahhaha che simpatici buontemponi! Se non si fosse capito lavoro in RAI e ho altro a cui pensare. Buon lavoro a chiunque lo condurrà! E’ un bellissimo programma! https://t.co/BzVUIdCVVY — Simona Ventura (@Simo_Ventura) January 28, 2020

