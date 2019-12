Alessia Marcuzzi alle Maldive, selfie da pin-up dopo il bagno notturno

Ultimo aggiornamento: 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Alessia Marcuzzi è tempo di relax e vacanze da sogno: la conduttrice romana, 47 anni, sta infatti passando un piacevole periodo di vacanza in luoghi paradisiaci.Nei giorni scorsi,è infatti stata a, insieme al marito,, alla figlia Mia e a Tommaso, il primogenito della conduttrice e showgirl, avuto dall'ex compagno Simone Inzaghi. Il figlio dell'allenatore della Lazio, 18 anni, ha passato quindi qualche giorno in vacanza con la sua 'famiglia allargata', come dimostrano anche i tanti scatti pubblicati su Instagram dal resort di Jumeirah Al Naseem e non solo.Dopo Dubai,è approdata alle. La conduttrice e showgirl ha prima pubblicato una serie di scatti prima di un bagno notturno, in cui mostra un bikini leopardato molto apprezzato dalle sue follower, poi si è immortalata in un selfie, per sua stessa ammissione, da pin-up.