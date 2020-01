Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono di nuovo in crisi? Ecco tutti i segnali che destano sospetti

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono nuovamente in crisi. Secondo il settimanale Chi i due non sarebbero affiatati come un tempo, l'ultima apparizione insieme risale allo scorso novembre e anche sui social i post romantici e le foto di coppia sono spariti da qualche tempo. Eppure negli ultimi concerti di Gigi, ospite del suo amico Nino D'Angelo, il cantante napoletano ha sempre salutato la compagna.

Qualche anno fa i due hanno attraversato un momento di forte crisi che ha portato anche a una separazione temporanea. Anna e Gigi però avevano pubblicamente annunciato che tra loro era tornato il sereno: la cantante di Sora ha confessato che alcune cose non le andavano bene e che lui si era impegnato a cambiare per il bene della loro famiglia.

Ora però sembra che le cose siano di nuovo cambiate. Possono le scarse apparizioni social e il pubblico essere spia di una nuova crisi? Per ora nessuno dei due si è espresso in merito.

