Previsto cattivo tempo ad Acquasanta Terme slitta il live di Irene Grandi

ACQUSANTA TERME - Le previsioni meteo pessime per domani nella zona di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, hanno indotto gli organizzatori di RisorgiMarche a far slittare a martedì, sempre alle 16,30, l’atteso live di Irene Grandi ai Piani di Cagnano che sarà un’esplorazione continua nel cuore della musica: dal rock, al pop fino al jazz. Restano immutate le indicazioni per raggiungere il luogo: dal varco situato a circa 3,5 km dal campo sportivo di Paggese, si prosegue a piedi o in bicicletta per raggiungere l’area concerto. Le persone con disabilità motorie potranno raggiungere con i propri automezzi le aree di parcheggio predisposte, dopo aver acquisito le informazioni e il pass necessario attraverso la mail disabili.risorgimarche2018@gmail.com. È predisposta una speciale area di parcheggio.