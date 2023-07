ACQUALAGNA - Le note del jazz si spostano nelle colline della provincia di Pesaro e Urbino: il “passaggio di testimone” tra Fano Jazz By The Sea e l’edizione 2023 di Terre Sonore, avverrà sui prati della Golena del Furlo di Acqualagna oggi, domenica 30 luglio, con lo spettacolare gruppo di Manou Gallo, the african queen of bass. Quest’anno passano da 15 a 19 i Comuni che ospiteranno i 20 concerti in programma dal 4 al 27 agosto, fra colline, borghi antichi, sentieri naturalistici e monasteri.



Il progetto



«Terre Sonore 2023 si presenta come un progetto di rigenerazione, per portare una concreta interazione fra cultura contemporanea di alto profilo, valorizzazione dell’ambiente ed eccellenze del territorio, con attenzione ai temi della sostenibilità», afferma il direttore artistico Adriano Pedini. «L’intuizione di portare le eccellenze di Fano Jazz By The Sea alla Golena del Furlo è nata oltre dieci anni fa – aggiunge il direttore della Riserva naturale statale Gola del Furlo Maurizio Bartoli –. Un progetto risultato vincente fin dall’inizio, che fa risaltare le bellezze naturalistiche del territorio nel legame con la musica». La condivisione con le comunità locali, si lega anche al progetto “I Suoni delle Alte Marche” (con 9 Comuni dell’Unione Montana del Catria e Nerone), così come a “Valli a Scoprire”, itinerario turistico nei 15 comuni delle vallate del Metauro e del Cesano.



Gli incontri



Novità, sempre sul fronte della responsabilità sociale, i tre appuntamenti musicali che saranno preceduti dagli incontri con docenti universitari, giornalisti, reporter e scrittori, organizzati con l’Associazione Macchie & Inchiostri, promotrice del festival omonimo. Da venerdì 4 agosto a domenica 6 agosto si potranno ascoltare i Pericopes + 1 (Fermignano); il sassofonista Dimitri Grechi Espinoza con il suo nuovo progetto Mali Blues (Borgo di Montefabbri) e il raffinato duo Michele Di Toro e Daniele Di Bonaventura (Macerata Feltria). Martedì 8, ad Acqualagna, sarà la volta del marchigiano Pjc Quintet, mentre il giorno dopo, a Carpegna, spazio al sassofonista Nico Gori con il suo Young Lyons Quartet. Giovedì 10 ancora jazz made in Marche con il vibrafonista fanese Marco Pacassoni (Colli al Metauro). E ancora: P-Funking Band (l’11 a Cantiano), il quintetto della cantante Greta Panettieri (il 12 a Mercatello sul Metauro), il duo tromba/pianoforte Flavio Boltro e Fabio Giachino (il 13 al Montone di Isola Del Piano). Dal 16 al 20 agosto, saranno protagonisti di Terre Sonore: il trio del fisarmonicista Vince Abbracciante (Apecchio), il quartetto della cantante Lisa Manara (Cerasa), il trio del trombettista Giovanni Falzone (Barchi), il duo sax/bandoneon e pianoforte Javier Girotto e Gianni Iorio (Borgo Pace) e il duo olandese Cor Bakker e Hermine Deurloo, armonica (il San Lorenzo in Campo). Martedì 22, a Sant’Andrea di Suasa, una delle primedonne del jazz italiano, Ada Montellanico, sarà impegnata in un tributo a Billie Holiday con il suo quartetto.



Il concerto all’alba



Venerdì 24, concerto all’alba, ore 5.30, sulla spiaggia libera di Gabicce Mare, con la pianista Eugenia Canale, mentre venerdì 24 a Mombaroccio concerto della violinista Eloisa Manera e dell’alchimista elettronico Stefano Greco. Gran finale sabato 26 a Cagli, con il gruppo della bassista Rosa Brunello e domenica 27 a Gradara, con il quartetto del trombettista Fabrizio Bosso e il suo sentito omaggio a Steve Wonder. Info: 07211706616.