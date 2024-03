Natale con i tuoi, Pasqua in treno: 10milioni di persone in viaggio nel weekend. Le Marche? Non compaiono tra le mete preferite (e già prenotate)

Natale con i tuoi, Pasqua in treno. Perché i passeggeri che sceglieranno Trenitalia, società guidata da Luigi Corradi e capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS , saranno circa 10 milioni, con un aumento del 5% rispetto al 2023. Protagonista il Sud Italia, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite. Tanti gli italiani che hanno deciso di spostarsi verso città d’arte come Venezia. Borghi e siti di interesse culturale, in particolare in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia, sono invece le mete preferite per chi viaggia con i treni regionali.