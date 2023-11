Lo sport passa all'incasso. Record di spettatori per Samb, Vuelle e Lube. Ascoli vola sempre alto, l'Ancona riprende quota

Tutti convocati sugli spalti. Anche perché il Covid, ora, è veramente un ricordo. E la passione dei marchigiani per lo sport e le società storiche, a qualsiasi latitudine, è riesplosa in maniera potente. Questo, nonostante manchi nel panorama regionale (ma anche nelle regioni vicine: Abruzzo, Umbria e Romagna) una società di Serie A nel calcio (che, nonostante tutto, rappresenta in Italia lo sport più popolare e seguito) capace catalizzare un gran numero di spettatori anche da fuori provincia.