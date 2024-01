Assegno unico e Isee: quando presentarlo? Le fasce di reddito (con le tabelle), le simulazioni e i calcoli degli importi

Assegno unico 2024, al via i pagamenti dal 17 gennaio. Come ogni anno, le famiglie con figli a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per figli disabili possono richiedere l'aiuto economico. È necessario, però, rispettare alcuni requisiti per ottenere il beneficio. L'AUU dipende infatti dalla situazione economica dei nuclei famigliari che è determinata dall'Isee. Quando dunque va presentato? Quali sono le fasce di reddito? E quali sono i documenti necessari per accedere al sostegno?. Ecco una guida completa (con calcoli, tabelle e simulazioni).