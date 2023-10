Serotonina, ecco come l'ormone provoca il Long Covid: cos'è e perché aumenta la probabilità di ammalarsi

Vi sentite infelici, o siete spesso di cattivo umore? Forse avete più possibilità di soffrire di long Covid. Semplificando un po', si può riassumere così il risultato di uno studio firmato da scienziati e ricercatori dell'Università della Pennsylvania, pubblicato sulla rivista Cell. Che hanno scoperto come nei pazienti affetti da lond Covid, cioè che soffrono di quella condizione debilitante post-infezione da coronavirus che compromette la capacità di svolgere attività quotidiane anche per mesi o anni, si riscontrino spesso bassi livelli di serotonina. E hanno così chiarito almeno in parte le cause di una sindrome che si stima abbia colpito almeno 65 milioni di persone nel mondo dall'inizio della pandemia.