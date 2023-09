Si prospetta un nuovo venerdì nero per i passeggeri di tutta Italia per via di un nuovo sciopero nazionale del settore del trasporto aereo, previsto per domani, venerdì 8 settembre. Uno sciopero che, secondo una stima di ItaliaRimborso, avrà pesanti ripercussioni nei passeggeri, con voli cancellati e voli in ritardo: a subire disservizi per via dello sciopero potrebbero essere 180mila viaggiatori italiani.