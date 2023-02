Sanremo 2023: cantanti, ospiti, conduttori e serate. Le Marche presenti "solo" con due autori: Dardust e Manilardi

Domanda sempre scivolosa: chi ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo? Ve lo ricordiamo noi: Mahmood e Blanco in coppia con Brividi. Ci siamo: il 73esimo Festival di Sanremo, l'evento più nazionalpop d'Italia, si terrà al Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio 2023. Saranno 28 gli artisti in gara: 22 cantanti scelti dal direttore artistico e presentatore Amadeus più i 6 vincitori di Sanremo Giovani. Saranno quindi 28 le canzoni che saranno proposte sul palco dell'Ariston insieme consuete cover della quarta serata del venerdì. Rispetto al Sanremo di baudiana memoria ci sarà quindi una sola categoria in gara, quella degli "artisti".