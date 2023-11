Miss Italia è Francesca Bergesio: la reginetta eletta dopo una diretta ​infinita (quattro ore e mezza)

Non una lacrima, leggermente frastornata - forse anche dalla diretta infinita (4 ore e mezza, una tortura) - con la corona di Miss Italia adagiata sulla folta chioma, Francesca Bergesio dal Piemonte è stata eletta nuova regina 2023. Mentre scorrono i titoli di coda del concorso organizzato da Patrizia Mirigliani, la neo eletta sorride davanti ai flash dei fotografi e a tratti si rabbuia. Del resto nemmeno Jo Squillo, mattatrice dell'evento, ce la faceva più: di fronte ad un elenco (pure questo) infinito di ringraziamenti ad un certo punto ha lanciato uno sguardo dietro le quinte mormorando “basta...”. Questa edizione andata in onda in streaming dal sito ufficiale della kermesse è una pallida copia del format che andava in onda su mamma Rai: allora Miss Italia era un appuntamento atteso dagli italiani. E, soprattutto, si vedevano scorrere fiumi di lacrime: dalle eliminate fino alla vincitrice assoluta.

Ormai i tempi sono cambiati, e si vede. La bella Francesca non ha accennato nemmeno ad un urletto di gioia, niente. Ha indossato la corona senza tradire emozione, senza una lacrimuccia, quasi senza un sorriso. Ma tant'è. Cala il sipario su questa edizione, la 84esima del concorso ideato da Enzo Mirigliani. A difenderlo c'è un'agguerrita Patrizia, almeno lei con gli occhi lucidi a vedere le tante sfumature di grigio della kermesse che ha perso smalto e identità. Bene Jo Squillo, ore e ore su tacchi altissimi a sostenere una diretta che ha comunque avuto i suoi picchi interessanti con Petra Conti, Ilenia Garofalo, Laura Marzadori. E per fortura c'era Vittorio Sgarbi, che non ha mancato di ravvivare la situazione tra polemiche e incursioni sul palco. Su tutto il resto, rinviamo al prossimo anno. Forse.