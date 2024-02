Alice Sabatini, da Miss Italia al ritorno al basket: «Mi sento come Linda Evangelisti. E ora mi sposo con Gabriele Benetti»

Alice Sabatini, Miss Italia nel 2015, ha posato la sua corona. Ha scelto di tornare a giocare a basket, la sua passione. Gioca in serie B con la squadra femminile di Varese, la sua città che l'ha voluta con sè. Ora per lei, come racconta al Corriere della Sera, è un ritorno al passato. Un passato che le fa venire in mente che da piccola voleva diventare una grande giocatrice. «Quando ero più piccola giocavo con l’impegno di chi vuole diventare forte. Credevo che ce l’avrei fatta, però la vita è cambiata con Miss Italia: ho dovuto scegliere e ho cavalcato quanto mi era successo».

Tv e cinema

Una miss Italia con i capelli corti. «Io faccio le cose d’istinto, devono rappresentare me stessa.

Fin da piccola porto i capelli corti: avevo un nonno barbiere, me li tagliava lui con orgoglio. Non mi sono mai pentita del look». Una ragazza che non si è mai risparmiata, che ha provato a fare tutto, senza mai tirarsi indietro. Dallo sport all'essere attrice ma anche nella moda, in tv come nella pubblicità. «Ho studiato per diventare attrice: è un mondo difficile, nel quale sto entrando in punta di piedi, incassando anche dei no. La moda la frequento da quando avevo 3 anni: è la “comfort zone” nella quale mi trovo meglio. Essere giocatrice appaga infine una passione. E le passioni vanno seguite».

Il pericolo dei social

Di quella sua vittoria a Miss Italia c'è ancora oggi chi la mette in croce per una battuta. Disse, ricorda il Corsera: «Mi piacerebbe essere nel 1942 per vivere la Seconda Guerra Mondiale, viste le pagine dedicate dai libri: tanto, essendo donna, non farei il militare e sarei a casa con la paura...». Oggi, «Non ne parlo più: ho spiegato tante volte il senso di quella frase, chi vuol capire capisca». Per Alice, la caduta di Chiara Ferragni insegna che nella vita bisogna restare con i piedi per terra ed essere attenti: un errore e sei rovinato. In certi contesti non puoi non essere sui social network, ma devi separare il privato dal pubblico, ricordando che i social non rispecchiano la realtà e che dovrebbero essere un luogo di stimolo, non di abbruttimento».

Alice Sabatini sulla sua pelle per esempio ha capito che «a cominciare dai giorni di Miss Italia ho capito la differenza tra chi ti conosce e chi no: certe cose bisogna farsele scivolare via. Infine, mi godo ciò che ho senza invidie».

L'ex fidanzato troppo geloso e il nuovo amore

Domanda del Corriere della Sera: È vero che ha lasciato un fidanzato troppo geloso? Risposta: «È successo prima di Miss Italia. Ma non è accaduto per la gelosia, non andavamo più d’accordo. Peraltro reputo inaccettabile essere possessivi e morbosi». In generale: «Bisogna insegnare che l’amore non è possesso. In famiglia deve passare il messaggio che non si può morire per amore». Ora il suo futuro è con Gabriele Benetti, cestista nella JuVi Cremona con cui condivide anche una linea d’abbigliamento. Chi si rivede Alice oggi? «Al femminile dico Linda Evangelista: mi rivedo in lei. L’uomo simbolo? Non scelgo un personaggio pubblico, preferisco dire che ho scoperto grandi cose in Gabriele, colui che ho a fianco: ha superato tanti ostacoli con il sorriso e con una forza che io non avrei avuto».