Alice Sabatini dopo la vittoria a Miss Italia: «Ingrassata 15 chili con attacchi di panico. Sono finita in ospedale»

“Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero”, ora è felice fra lavoro e fidanzato, ma per Alice Sabatini, incoronata Miss Italia nell'edizione 2015, quello dopo la vittoria del concorso è stato in realtà un periodo molto difficile.

E’ stata attaccata per via di una frase poco felice detta durante la competizione (“Avrei voluto vivere negli anni ’40. Tanto, come donna, non sarei andata in guerra”) e poi sono arrivati i problemi di depressione: “Un mese dopo la vittoria pesavo 15 kg in più – ha spiegato a “Diva e donna” - Un disastro. Mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero. Prima, attaccata su tutti i fronti, poi questo sbalzo di peso. Quindici chili in più, tutti sulla parte alta, il viso, il seno e la pancia. Dovevo portare in giro l'immagine della ragazza più bella d'Italia e mi ritrovavo con questa faccia gonfia. Rifiutavo di mettermi la corona”.

I regime alimentare che aveva provato sono stati sbagliati ed è arrivata in ospedale: “Ho preso a fare tutte le diete, a prendere pasticche. Niente. Blocco totale. Attacchi di panico, mai avuti prima. Sono finita all'ospedale disidratata per una dieta sbagliata a base di verdure crude e poca acqua. Ho rischiato il blocco renale. Avevo toccato il fondo”.

Infine la salvezza, ha scoperto di essere celiaca: “Da allora mangio tutto, ma senza glutine. Ho perso 4 kg in una settimana. Mi sono sbloccata di testa. È stato fondamentale anche Gabriele (Benedetti, il fidanzato) che mi faceva sentire bella nonostante i chili in più”.

