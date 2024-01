Saldi invernali, ci siamo: shopping al via il 5 gennaio nelle Marche. Ecco le regole per acquistare bene

Saldi invernali, l'appuntamento con lo shopping nelle Marche è per il 5 gennaio. Secondo il Centro Studi Confcommercio sei marchigiani su dieci approfitteranno dei saldi invernali per fare acquisti, generando un giro d'affari di circa 210 milioni, in crescita del 5% rispetto al 2023. Un dato incoraggiante viste, nell'ordine, crisi economica/inflazione più la concorrenza spietata degli e-commerce con annesse distrazioni di massa come black-friday & co.