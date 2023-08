Venti euro in più sullo scontrino per tagliare la torta: «Uno per ogni invitato, anche se non l'ha mangiata»

Continuano a fare notizia, nell'estate dei rincari, gli sfoghi di clienti di bar e ristoranti sui prezzi applicati dai locali per ricevere servizi extra rispetto alle consumazioni. Stavolta, sotto accusa ci sono venti euro addebitati nello scontrino per il taglio di una torta in un locale di Palermo.

Venti euro per tagliare la torta

A dare voce allo sfogo del cliente insodddisfatto è stato il Giornale di Sicilia, che ha pubblicato la foto di uno scontrino in cui, accanto ai prezzi di birre, bevande e cibo, spunta quella relativa al taglio di una torta portata dai commensali per festeggiare un anniversario. Venti euro, uno per ogni occupante del tavolo, senza fare differenza se abbia effettivamente mangiato il dolce oppure no. Quella di far pagare il servizio per servire torte di compleanno e simili portate dall'esterno è, in realtà, una pratica adottata da tempo in molti locali. Ma sulla scia degli ultimi sfoghi, dai due euro in più per tagliare a metà un tramezzino a quelli per avere un piatto in più per condividere la cena, anche questo scontrino ha scatenato i commenti sui social.