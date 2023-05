Maxi ponte del 2 giugno, antipasto d'estate? Forse sì. Ecco cosa dicono le previsioni del tempo nelle Marche

Il meteo per il ponte del 2 giugno nelle Marche? Bello fino a venerdì compreso (con la massima di 27 gradi prevista ad Osimo), un po' meno sabato e domenica con tempo previsto variabile e pioggia solo in alcune zone. Ma vedendo cosa si prevede nel resto d'Italia, specialmente al Nord Est, si tratta comunque di previsioni tutto sommato positive per residenti, turisti e operatori balneari. Il cambio di scenario dovrebbe avvenire, infatti, solo tra domenica e lunedì. Colpa di una debole circolazione ciclonica sul Tirreno: mantiene flussi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e, insieme al riscaldamento diurno, favorisce temporali pomeridiani (che si dovrebbero comunque fermare sui rilievi senza arrivare alla costa). Ecco nel dettaglio le previsioni meteo a cura della Protezione civile, per le Marche, a partire da domani, giovedì 1 giugno 2023. Per vedere le previsioni in tempo reale a cura di 3BMeteo clicca qui (continua)