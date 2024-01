Previsioni meteo nelle Marche: per due giorni pericolo gelate anche in pianura in tutta la regione

Previsioni meteo nelle Marche per i prossimi giorni: occhio alle gelate previste anche nella zone di pianura in tutta la regione. Per domani, mercoledì 24 gennaio 2024, previsto cielo sereno o poco nuvoloso, minime in diminuzione e massime in aumento, vento di brezza leggera. Insomma, meteo quasi ideale ma che nelle ore notture potrebbe dar luogo a gelate anche in pianura. La presenza dell'alta pressione continuerà infatti a mantenere condizioni stabili per l'intero fine-settimana.