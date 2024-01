Paolo Bonolis mattatore a Pesaro: Mattarella come Springsteen, il baciamano, la “signorina” Perrotta e la lezione ai ragazzi

PESARO - «Dopo tanto tempo, torno in Rai, per 'na cosetta su Rai3; vabbè...». Paolo Bonolis ci scherza su, dal palco della Vitrifrigo Arena di Pesaro dove è stato chiamato a condurre l'evento inaugurale della Capitale della Cultura 2024 alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il conduttore televisivo, volto storico di Mediaset, lo ha affermato durante le prove della cerimonia: il breve “ritorno in Rai” è relativo alla diretta tv su Rai3, da lui condotta oggi, per la cerimonia inaugurale di Pesaro capitale italiana della Cultura.