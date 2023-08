Sofia Castelli, l'amica che dormiva nella stanza accanto mentre l'ex fidanzato la uccideva: «I sensi di colpa mi divorano, sono morta anch'io»

Sul suo profilo Instagram scorrono immagini felici: i selfie in discoteca, le belle serate estive. Auri e Sofia si erano persino fatte fare lo stesso tatuaggio per suggellare la loro unione speciale: «Io e te migliori amiche per sempre», scriveva Auri, l'amica di Sofia Castelli, la ventenne uccisa nel sonno a Cologno Monzese, in provincia di Milano, dal suo ex fidanzato. Ma quella era un'altra vita. Perché ora il profilo Instagram di Auri parla solo di dolore: appaiono come un pugno allo stomaco le immagini del funerale, i palloncini bianchi che volano in cielo, gli abbracci, il necrologio. Perché a 20 anni non si dovrebbe raccontare la morte.