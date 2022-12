Milano choc, sparatoria in metro per una lite: paura tra i passeggeri, arrestato un ragazzo di vent'anni

Attimi di paura nella metropolitana a Cologno Monzese (Milano). Dopo una lite scoppiata con una decina di coetani, un 20enne ha esploso dei colpi di arma da fuoco alla fermata della metro. Il giovane, dopo aver sparato, ha approfittato del caos creatosi per darsi alla fuga, ma le forze dell'ordine lo hanno trovato poco dopo e arrestato.

La sparatoria

Sul posto si sono precipitati i carabinieri per cercare il colpevole che, nel frattempo si era dileguato, come gli altri ragazzi coinvolti nel litigio. Alla fine i militari lo hanno trovato mentre cercava di confondersi tra i passeggeri all'interno di una carrozza del treno e hanno anche rinvenuto l'arma, rivelatasi una pistola a salve, nascosta tra i binari. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe avuto un litigio con circa dieci coetanei di origini nordafricane e avrebbe sparato per intimidirli.

Perquisito

Una volta fermato, il ragazzo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di 48 colpi a salve, 100 euro in contanti, un bilancino di precisione e circa 50 grammi di hashish. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il 20enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e contestualmente denunciato in stato di libertà per procurato allarme e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.