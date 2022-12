Aereo cade in picchiata tra le montagne, la pilota eroe Silvia De Bon a 22 anni salva tutti i passeggeri

Un volo sopra le montagne, poi all'improvviso un problema e la caduta in picchiata. Poteva finire in tragedia ma i tre passeggeri dell'aereo di turismo sono salvi per miracolo grazie all'abilità della giovane pilota alla guida. Silvia De Bon, pilota di 22 anni, è infatti riuscita a eseguire un atterraggio d'emergenza sul gruppo del Logorai, in Trentino, a 2100 metri di quota salvando il fratello Matteo, 27 anni e la sua fidanzata, Giorgia Qualizza, di 28. I tre giovani erano partiti da Belluno (dove sono residenti) a bordo di un aereo da turismo ed erano diretti a Trento. Soccorsi immediatamente sono stati portati in ospedale ma non sono in pericolo di vita.

L'incidente aereo sulle montagne

I tre giovani, tutti residenti a Belluno, avevano scelto di fare una gita natalizia in quota. La tratta scelta è stata Belluno - Trento, un percorso attraverso le montagne che Silvia conosceva bene. Ma questa volta qualcosa non ha funzionato: secondo quanto racconta Ettore De Bon (padre di Silvia e Matteo), l'aereo aveva dato problemi sin dalla sua accensione, tanto che la giovane pilota aveva chiamato l'istruttore di volo per farsi dare indicazioni. Poi una volta in volo i problemi erano continuati, tanto che l'aereo ha cominciato a perdere quota fino a cadere in picchiata in mezzo alle montagne. A questo punto Silvia ha eseguito le manovre d'emergenza ed è riuscita ad atterrare.

Nella caduta a perso i sensi per alcuni istanti, non ricorda nulla, solo il boato. Il vetro è esploso ferendo i passeggeri, ma i tre sono riusciti ad uscire dall'abitacolo salvi: portati in codice rosso all'ospedale, solo Silvia ha riportato alcune schegge di vetro al volto ed è rimasta sotto osservazione.

Silvia De Bon, chi è la giovane pilota eroe

Silvia De Bon, 22 anni, è una giovane pilota che ha conseguito il brevetto di volo italiano e recentemente è tornata dagli Usa dove ha ottenuto anche il brevetto di volo americano. Una passione quella del volo che l'accompagna da anni come testimoniano le foto sul suo profilo facebook, molte delle quali la ritraggono in pista o accanto a diversi tipi di aerei. Una passione inarrestabile, come testimoniano anche le parole del padre Ettore dopo l'incidente: «Un miracolo che sia viva, spero tanto che lasci perdere i voli, anche se lei mi dice sempre che è più probabile morire in un incidente stradale piuttosto che in volo».