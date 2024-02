I migliori ospedali del mondo secondo 80mila medici, dirigenti e operatori sanitari: solo tre strutture marchigiane presenti nella classifica italiana

Il miglior ospedale d'Italia, il Policlinico Gemelli di Roma, è al 35esimo posto della classifica mondiale top 250 relativa all'attività del 2023. Il secondo? Il Niguarda di Milano: 52esimo. L'Irccs San Raffaele - Gruppo San Donato, ancora più giù: 57esimo. A stilare la graduatoria, non proprio esaltante per la sanità italiana, è stata Newsweek, rivista statunitense, pubblicado il World's Best Hospitals 2023, la classifica delle migliori 2.400 strutture ospedaliere di 30 diversi paesi del mondo. Newsweek, per parametrare la qualità, ha interpellato con un sondaggio online oltre 80mila esperti di settore tra medici, dirigenti e operatori sanitari di 28 paesi diversi.