Mauro Di Giacomo, fisioterapista ucciso sotto casa con sei colpi di pistola: «Prima la lite, poi l'omicidio». È caccia all'assassino

Ora è caccia aperta all'omicida. Prima la lite, poi la violenza. È morto così Mauro Di Giacomo il 63enne fisioterapista ucciso ieri sera a Bari, intorno alle 20.30, a pochi metri dalla sua casa in via Tauro, nel quartiere Poggiofranco. Ignoto agli inquirenti il movente dell'omicidio. L'assassino si è dileguato dopo aver esploso almeno sei colpi di pistola contro il medico.