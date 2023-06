Dopo tre anni di esami di Stato dimezzati dall’emergenza sanitaria da Coronavirus, si torna alla normalità. L’unica eccezione ha riguardato i Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), che non sono stati un requisito di ammissione all’esame, a differenza delle prove Invalsi, ma possono essere oggetto del colloquio. Da domani mattina, con la prova scritta di Italiano, saranno 13.669 (compresi 192 candidati esterni) gli studenti marchigiani che affronteranno l’esame di Maturità al termine delle scuole superiori. Giovedì il secondo scritto, con materie differenti in base all’indirizzo di studio.