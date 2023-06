Gli esami non finiscono mai? La Maturità vista dall'artista poliedrico e dal politico-ragazzo: Ginepro e Battino si raccontano

PESARO - Sarà pur vero che gli esami non finiscono mai, come diceva Eduardo De Filippo, ma quello della Maturità è e resta un punto significativo, di passaggio, della vita di molti. La notte prima degli esami di Christian Ginepro, attore pesarese, per esempio è stata lunga e intensa. Oggi lo vedete nei panni dell'agente D'Intino, superba maschera nella serie Rocco Schiavone, o cantare e ballare sui palchi di mezza italia con i suoi applauditi lavori teatrali e musical, ma la maturità per lui è stata una liberazione affrontata «con la cravatta di Paperon de Paperoni». Veramente? «Sì, ebbi un guizzo. A scuola ci chiedevano la cravatta per l'esame. Io la metto solo nei film o a teatro. Quindi decisi di mettere quella di Paperon de Paperoni». (segue 1)

Christian Ginepro con Marco Giallini nella Serie Rocco Schiavone