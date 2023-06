Maturità 2023, il toto tracce: da D’Annunzio a Manzoni gli autori favoriti. Guerra, fascismo e Costituzione le altre “scommesse”

D’Annunzio e Svevo: sono loro i protagonisti annunciati (o, per meglio dire, auspicati) della Maturità 2023. Dietro di loro, quasi il nulla. Stessa cosa per gli anniversari o i fatti di attualità che potrebbero essere spunti da cui partire per sviluppare un testo argomentativo o un tema di attualità: gli 80 anni dalla caduta del Fascismo, i 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana, i 70 anni dalla morte di Stalin, la Guerra in Ucraina e l’evoluzione tecnologica, incarnata dall’intelligenza artificiale, surclassano la concorrenza.

Sarà vera gloria? Al ministro Valditara e alle sue scelte il verdetto finale, che sarà rivelato alle 8.30 del 21 giugno. Nel frattempo ai maturandi non resta che provare a vaticinare e a capire su chi o cosa puntare le proprie fiches in vista del ripasso finale. A mostrare le loro sensazioni, come da tradizione, il terzo round del toto-esame di Skuola.net, che quest’anno ha visto la partecipazione di 2.500 studentesse e studenti che dal 21 giugno affronteranno la loro Maturità.