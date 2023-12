Le Marche tra le 10 regioni con più spirito natalizio. Musement spiega come si misura

Il Natale è alle porte e, come ogni anno, mentre molte persone in Italia attendono l’evento con grande entusiasmo, altre non vedono l’ora finisca. Che ci piaccia o no, la verità è che nelle città di tutto il Paese l'atmosfera natalizia è nell'aria, anche grazie alle bellissime decorazioni che riempiono di colore le nostre strade e piazze. Ma in quali regioni italiane il periodo delle feste è più sentito?

Musement (https://www.musement.com/it/), la piattaforma per prenotare attività ed esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha realizzato un’interessante ricerca* per scoprirlo. Per stilare la classifica, è stato analizzato il numero medio di ricerche mensili su Google di 10 termini natalizi, in tutte le regioni italiane. Il risultato è un elenco completo delle 10 regioni in cui questo periodo è molto sentito, rendendole mete ideali per immergersi nella magica atmosfera natalizia, per tutto il mese di dicembre.