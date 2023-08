Addio Reddito di cittadinanza, la Regione Marche attiva le nuove misure di sostegno. Ecco di cosa si tratta

Sospensione del Reddito di cittadinanza, al Regione Marche ha avviato i percorsi rivolti agli ex beneficiari per garantire assistenza nel passaggio alle nuove misure: a partire dal primo settembre, gli attivabili al lavoro potranno infatti beneficiare, in presenza di certi requisiti, del “Supporto alla formazione e lavoro”. Lo rende noto l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi: «Sulla base dei dati forniti dal Ministero relativi dei beneficiari di Reddito di cittadinanza con pagamento sospeso a fine luglio, la nostra Regione si è subito attivata per garantire un adeguato servizio di assistenza e supporto nella fase di adesione alla nuova misura denominata “Supporto alla Formazione e Lavoro” (Sfl)».