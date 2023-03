Siamo a cento giorni dall’esame di maturità, ricorrenza che oggi gli studenti del quinto celebreranno tra goliardia e riti scaramantici. Dopo tre anni in cui la pandemia ha rivoluzionato lo svolgimento delle prove, si torna alla normalità pre-Covid, come sancito dall’ordinanza del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Unica eccezione, i Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), che non sono requisito di ammissione all’esame ma se svolti possono essere oggetto del colloquio. Le prove Invalsi, che non concorrono alla valutazione, sono invece requisito per l’ammissione.