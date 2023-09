Il "Culinary party" dello chef Errico Recanati Le Marche al top del food tra tradizione e innovazione: i consigli gourmet del Corriere

Piatti di stagione e pizza gourmet: Picchio Superstar

Dal 1978 l’anima della pasticceria “Picchio” è Elisabetta Marcozzi che con il fratello Claudio, in un laboratorio di 400 mq, crea a getto continuo golosità uniche. Un trionfo per i cinque sensi riconosciuto non solo in terra marchigiana: il “Peccato di Gola”, ribattezzato “dolce del Papa”, era il dessert preferito da Giovanni Paolo II; mentre il gusto “Bocelli” è stato ideato per la torta nuziale del noto cantante. Ma nel locale punta di diamante della città mariana non si sfornano soltanto dolcezze. Ogni giorno vengono preparati piatti di stagione e pizze gourmet, da gustare a pranzo e cena. Ad esempio, spaghettoni al nero di seppia con tonno fresco allo zenzero (9 euro), rigatoni con crema di peperoni, salsiccia e polvere di cipolla (8 euro) o pinsa alle verdure grigliate e salsa di soia (11 euro).

Picchio, via Rampolla Loreto - 071977760