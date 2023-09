Alberi monumentali: nelle Marche sono 123, il più alto è una roverella da 35 metri. L'elenco completo

ANCONA - Ci sono querce, roverelle, gelsi, olmi, platani, ma anche tante altre specie nella lunga lista degli "Alberi monumentali" delle Marche. Un elenco che garantisce una particolare tutela agli esemplari (ma anche ai sistemi di alberi) catalogati. Nelle Marche sono 123: 38 in in provincia di Ancona, 33 in quella di Pesaro Urbino, 21 Ascoli, 17 Macerata e 14 Fermo.

Scarica l'elenco completo