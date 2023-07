Madonna, le prime immagini dopo il ricovero: occhiali scuri e cappello in strada a New York. La popstar ha già definito la sua eredità

Ha rischiato la vita a causa di un’infezione batterica che l’ha costretta al ricovero in terapia intensiva e a far saltare le date del tour in partenza, ma domenica 9 luglio Madonna, 64 anni, è riapparsa in pubblico. La popstar è stata avvistata nel centro di New York. Indossava una larga maglietta nera, pantaloncini neri e un cappello. «Aveva un ottimo aspetto e sembrava essere di buon umore», ha raccontato un testimone al magazine americano OK!. Il video di Madonna che passeggia a Manhattan è stato pubblicato su TikTok dalla podcaster Lauren Conlin. Un sospiro di sollievo per i suoi fan che l'hanno potuta vedere in ottima forma. Anche se si dice che la cantante abbia già pensato alla sue eredità in caso di morte.