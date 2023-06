Social? No, botte. Musk contro Zuckerberg, incontro di lotta al Colosseo? «Contatto con il ministero della Cultura»: ecco cosa sta succedendo

All'angolo destro Elon Musk , in quello opposto Mark Zuckerberg . Lo scontro del secolo tra i due leader dei social non è più solo un'ipotesi. L'arena scelta però potrebbe cambiare: non più l'Octagon di Las Vegas ma il Colosseo di Roma.La notizia arriva dall'altra parte dell'oceano Atlantico. Il sito americano TMZ (molto attento a dinamiche del genere, ndr) scrive che «un portavoce del ministro della Cultura» avrebbe «contattato Zuckerberg qualche giorno fa per mettere in scena quello che potrebbe essere il più grande combattimento nella storia del mondo nell’arena più leggendaria della storia».

Ancora scettici? Un'ulteriore conferma arriva dal tweet del numero uno di Tesla, che intorno alle 6.30 italiane ha cinguettato che «ci sono possibilità che si faccia al Colosseo». I dettagli ufficiali, però, ancora non ci sono.

Some chance fight happens in Colosseum — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023



«Tweet a tweet» a suon di Stories

Elon Musk e Mark Zuckerberg sembrano essere davvero intenzionati a sfidarsi, seppur in una lotta «amichevol»’, in un incontro storico, a Las Vegas, che potrebbe essere in assoluto il più seguito al mondo, almeno sui social. Il motivo della contesa è proprio quello, dato che il Ceo di Meta è pronto a lanciare una nuova piattaforma anti Twitter, al momento chiamata: Project92.