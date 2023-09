Kevin Costner, accordo di divorzio milionario: 63mila dollari al mese all’ex moglie Christine Baumgartner (ma lei ne voleva 162mila)

Kevin Costner dovrà versare 63mila dollari al mese alla ex moglie Christine Baumgartner per il mantenimento dei tre figli avuti durante i loro 19 anni di matrimonio: Cayden, 16 anni, Hayes, 14 anni, e Grace, 13 anni. Lei ne aveva chiesti 162mila al mese. Alla fine, il tribunale californiano ha dato ragione all’attore. Una dichiarazione congiunta di Costner e Baumgartner fornita a DailyMail.com recitava: «Kevin e Christine Costner sono giunti a una risoluzione amichevole e concordata di comune accordo di tutte le questioni relative alla loro procedura di divorzio». Ma visto l’andazzo degli ultimi mesi, potrebbe non essere l’ultimo episodio della saga giudiziaria.