Israele, il drone sottomarino di Hamas minaccia la flotta di Tel Aviv. Come funziona "Al Asef"

Siluri radioguidati ovvero droni sottomarini: ecco un'altra dimostrazione della vastità dell'arsenale di Hamas preparato da tempo prima dell'attacco del 7 ottobre. Si chiama "Al Asef" e non è certo un segreto: è la stessa orgnizzazione palestinese che lo pubblicizza nei suoi video di propaganda. A una prima occhiata si tratta effettivamente di un'arma più per la propaganda, per tenere alta la tensione nella marina israeliana che conosce bene l'inventiva dei palestinesi, che per la possibilità di causare pesanti danni alla flotta di Tel Aviv.