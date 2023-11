Islanda, eruzione imminente del vulcano: Reykjavik evacuata. Un'italiana a guardia del magma: «Non dormiamo da venerdì»

Islanda, prosegue l'allarme eruzione del vulcano Fagradalsfjall. «Non dormiamo da venerdì, siamo stanchissimi: ci guardiamo tra colleghi, con gli occhi arrossati e le facce stravolte, costringendoci a vicenda ad andare a casa per riposare qualche ora. Ma poi il telefono non si spegne mai, il quadro cambia di continuo, e la testa va sempre là, per tentare di comprendere quello che sta succedendo ed elaborare scenari su quello che potra accadere». A parlare è Sara Barsotti, coordinatrice della task force per la pericolosità vulcanica della centrale operativa dell’Icelandic Meteorological Office (Imo) - l’osservatorio vulcanologico di Islanda.