I corridori temono l'antidoping e si ritirano prima della finale dei 100 metri: gareggia solo un atleta e risultata positivo al test

Lo steroide vietato

È difficile, in teoria, perdere quando a gareggiare sei l'unico, eppureè riusciuto a infrangere un nuovo record. L'atleta indiano infatti si è ritrovato da solo in pista a gareggiare in occasione della finale dei 100 metri al Delhi State Championship. Tutti i suoi avversari si sono ritirati poco prima della partenza per paura dei controlli anti-. La ciligiena sulla torta è arrivata nelle ultime ore: Kumar è risultato positivo ad un test relativo all'utilizzo di sostanze illecite.

Il velocistà era stato considerato un vero e proprio esempio di onestà in occasione del prestigioso appuntamento del Campionati nazionali di atletica indiani. Al contrario degli altri sette concorrenti che si erano qualificati per l'attesa finale dello stadio Jawaharlal Nehru infatt non si era defilato quando c'era stata una fuga di notizie relativa alla presenza dei funzionari della NADA. Nelle ultime ore infatti si è diffusa la notizia che il campione di urina di Lalit Kumar raccolto dopo la gara del 26 settembre è risultato positivo ad uno steroide vietato.