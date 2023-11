Ilary Blasi, Fabrizio Corona: «Lei ha tradito Totti più volte, vi racconto tutto nome per nome. In "Unica" tante bugie»

Fabrizio Corona ha seguito attentamente la vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e sostiene che la conduttrice non abbia detto la verità ma abbia solamente voluto mettere in cattiva luce l'ormai ex marito. Nelle sue ultime storie Instagram, l'ex re dei paparazzi ha voluto anche rinfrescare la memoria agli utenti social ribadendo che tutto ciò che, in passato ha sostenuto, ovvero i presunti tradimenti da parte di entrambi (motivo per cui lui e Ilary litigarono in diretta al Grande Fratello), era fondato.