Giulia Cecchettin, i funerali spostati a Padova poi una cerimonia più intima. La nuova foto di papà Gino con la mamma: «I miei amori»

I funerali di Giulia Cecchettin si svolgeranno nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova. Ma la data non è ancora stata fissata. La decisione è stata presa ieri, in accordo tra la Diocesi padovana, la famiglia di Giulia, la parrocchia e l'amministrazione comunale di Saonara (Padova), dove inizialmente era stata decisa la celebrazione.