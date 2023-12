Ferragni quando torna sui social? L'esperto di marketing: «Non può restare in silenzio, deve cambiare strategia». I consigli

Quando torna Chiara Ferragni sui social? Dopo il video di scuse su Instagram, l'influencer è scomparsa da Instagram e dalle altre piattaforme. Una scelta precisa? Probabile, anche perché gli insulti (purtroppo) sono aumentati nei suoi video dopo lo scandalo pandoro. Ma questa strategia potrebbe non essere quella giusta. Spiega il perché Roberto Esposito, imprenditore ed esperto di strategie di comunicazione e marketing. «Non può restare in silenzio (per ogni giorno che passa il suo ritorno diventa più difficile) e qualunque nuova presa di posizione rischia di essere smontata». Ecco i suoi quattro consigli di crisis management.