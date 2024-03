Ferragni e Fedez separati, ora non mostrano più i volti dei figli. L'esperto: «Cominciata la battaglia legale»

Chiara Ferragni e Fedez si ritrovano sotto lo stesso tetto per l'amore dei figli. Il giorno del sesto compleanno di Leone è l'occasione per seppellire l'ascia di guerra. Il rapper è tornato a casa, dopo averla lasciata nelle scorse settimane, quando è scoppiata la crisi con la moglie. Ma è proprio guardando i figli nelle foto e nei video, che si intuisce che nel dietro le quinte la situazione è piuttosto complicata. Da qualche giorno, infatti, i due non inquadrano più Vittoria e Leone in faccia. Un dettaglio notato dai fan, che potrebbe avere una spiegazione logica e significherebbe che l'addio tra i due è concreto e (forse) irreversibile.