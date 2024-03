Fedez in prima fila alla Paris Fashion Week, Chiara Ferragni resta a casa con Vittoria e Leone: quando lei lasciò tutto per volare da lui

La crisi del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è al centro del gossip, tra smentite (da parte di lei) che si tratti di una strategia per distrarre l'attenzione dalle recenti vicende legate allo scandalo pandoro e continue batoste (per lui, l'ultima riguarda il podcast Muschio Selvaggio). Ciò che è certo è che ormai i Ferragnez sono più distanti che mai, e anche il modo in cui i due mostrano di vivere la seprazione è agli antipodi.





Chiara mamma e imprenditrice

Da un lato Chiara Ferragni è tornata a pubblicare costantemente sul suo profilo Instagram i momenti della sua giornata da imprenditrice, con le foto in ufficio e relativi look, e mamma, con i teneri momenti condivisi con Leone e Vittoria, a casa o al parco. Nessun impegno pubblico per lei, Fashion Week comprese. Grande assente dalle sfilate di Milano, l'influencer ha disdetto anche tutti gli impegni per la settimana della moda di Parigi, appena cominciata. Agli after party Chiara ha preferito una pizza con gli amici, come mostra nelle ultime storie social.