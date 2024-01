Federica Pellegrini mamma, i nonni Cinzia Lionello e Roberto al settimo cielo: «Matilde del nostro cuore»

Federica Pellegrini è rinata una seconda volta con la sua bambina Matilde. La Divina, infatti, d'ora in avanti comincerà una nuova vita nelle vesti di mamma e i suoi fan, come si legge sui social, sono sicuri che sarà da medaglia d'oro anche in questo.

La nascita della piccolina ha commosso il web, dai follower su Instagram agli utenti su Twitter: tutti aspettavano la bambina. Due persone, in particolare, però, non vedevano l'ora di conoscerla: i nonni Cinzia Lionello e Roberto Pellegrini.