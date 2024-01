Mangiato troppo durante le feste? Un decotto detox contro gli stravizi

Qualche stravizio di troppo durante le feste? Ecco gli aiuti naturali,una tisana depurante e drenante: tarassaco e bardana con stecca di cannella per fare un decotto detox. Fai bollire in 250 mldi acqua, per 3 minuti, un cucchiaino di radice di tarassaco euno di bardana, conun pezzetto di stecca di cannella. Lascia riposare tre minuti coperto, filtra e sorseggia. Ricetta zero sprechi detox: con gli scarti del carciofo e con la scorza del limone prepara unatisana, che aiuta a detossinare l’organismo. Fai bollire 4-5 foglie di carciofo con unpaio di striscioline di limone per 3-4 minuti, filtra e bevi.