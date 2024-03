Colomba da supermercato, qual è la migliore del 2024: la classifica del Gambero Rosso

Non si fa in tempo a smaltire gli ultimi panettoni avanzati dalle feste di Natale che già gli scaffali dei supermercati si sono riempiti di un altro dolce simbolo delle feste italiane: la Colomba di Pasqua. Come per il collega natalizio, la scelta può ricadere su un prodotto da pasticceria, artigianale, o si può cercare tra le proposte della grande distribuzione. È proprio su queste che si è concentrata la redazione del Gambero Rosso per stilare la tradizionale classifica delle migliori Colombe da supermercato 2024 facendo una selezione tra otto marchi noti, da Bauli a Paluani.