Chi è Tommaso Marini: le origini, Instagram e carriera dello schermidore appassionato di moda

Tifa Ancona e quando «tira di scherma» indossa, sotto, sempre la maglietta della curva. L'Italia dice 7 ai Mondiali di scherma a Milano, e la settima medaglia a Milano 2023 degli azzurri è di quelle pesanti: Tommaso Marini,dopo l'argento del 2022, ha conquistato il suo primo oro iridato, battendo in finale lo statunitense Nick Itkin per 15-13. E il fioretto si conferma l'arma preferita per gli azzurri, dopo il trionfo nel torneo femminile con la tripletta di Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto. Anconetano e tifoso dorico. «Perché i migliori nella scherma vengono tutti dalle Marche? Forse c'è una nube positiva che ci avvolge... o più semplicemente allenandoci fin da piccoli con chi è stato un campione ti fa crescere al meglio»

La passione per la moda

Il papà lavora nella moda, passione che ha avuto da sempre anche lui come rivela Vanity Fair. L'obiettivo più importante è l'Olimpiade? «Lo è sia dal punto di vista sportivo e mediatico - dice alla rivista -. Vorrei trasmettere quello che c'è di bello in questo sport e farlo vedere a più persone possibile. Le Federazioni devono sforzarsi con iniziative coinvolgenti. Noi sportivi dobbiamo essere più d'impatto per attirare ragazzi e ragazze, più accattivanti. Dobbiamo aspettare quattro anni e sperare che vadano bene».